Advertisement

لبنان

حذر وترقب في القرى الجنوبية بعد تهديدات إسرائيلية

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:46
A-
A+

Doc-P-1438840-638980409982782076.jpeg
Doc-P-1438840-638980409982782076.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على وقع التهديدات الإسرائيلية التي طاولت عدداً من المباني في بعض القرى والبلدات الجنوبية، تسود حالة من الحذر والترقب في أجواء هذه المناطق، حيث يعمل الأهالي على إخلاء المناطق المحددة باتجاه أحياء ومناطق أكثر أماناً.
Advertisement

وتتابع فرق الدفاع المدني ميدانياً أوضاع السكان وتعمل على مساعدتهم في عمليات الإخلاء، في وقت تنتشر فيه شائعات متعددة لا تستند إلى معلومات دقيقة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية
lebanon 24
06/11/2025 17:43:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية استنكر التعرض لمزرعاني
lebanon 24
06/11/2025 17:43:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لبناني لمرحلة ما بعد غزة ومخاوف من استدارة اسرائيلية نحو الجنوب
lebanon 24
06/11/2025 17:43:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لمسار طرح التفاوض واسرائيل تردّ برفع وتيرة تهديداتها للبنان
lebanon 24
06/11/2025 17:43:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
10:36 | 2025-11-06
10:35 | 2025-11-06
10:29 | 2025-11-06
10:19 | 2025-11-06
10:12 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24