25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حذر وترقب في القرى الجنوبية بعد تهديدات إسرائيلية
Lebanon 24
06-11-2025
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
على وقع التهديدات
الإسرائيلية
التي طاولت عدداً من المباني في بعض القرى والبلدات الجنوبية، تسود حالة من الحذر والترقب في أجواء هذه المناطق، حيث يعمل الأهالي على إخلاء المناطق المحددة باتجاه أحياء ومناطق أكثر أماناً.
Advertisement
وتتابع فرق الدفاع المدني ميدانياً أوضاع السكان وتعمل على مساعدتهم في عمليات الإخلاء، في وقت تنتشر فيه شائعات متعددة لا تستند إلى معلومات دقيقة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية
Lebanon 24
غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية
06/11/2025 17:43:42
06/11/2025 17:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية استنكر التعرض لمزرعاني
Lebanon 24
تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية استنكر التعرض لمزرعاني
06/11/2025 17:43:42
06/11/2025 17:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقب لبناني لمرحلة ما بعد غزة ومخاوف من استدارة اسرائيلية نحو الجنوب
Lebanon 24
ترقب لبناني لمرحلة ما بعد غزة ومخاوف من استدارة اسرائيلية نحو الجنوب
06/11/2025 17:43:42
06/11/2025 17:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب لمسار طرح التفاوض واسرائيل تردّ برفع وتيرة تهديداتها للبنان
Lebanon 24
ترقّب لمسار طرح التفاوض واسرائيل تردّ برفع وتيرة تهديداتها للبنان
06/11/2025 17:43:42
06/11/2025 17:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
الوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
Lebanon 24
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
10:36 | 2025-11-06
06/11/2025 10:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني
Lebanon 24
أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني
10:35 | 2025-11-06
06/11/2025 10:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
Lebanon 24
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
10:29 | 2025-11-06
06/11/2025 10:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة عنيفة على بلدة زوطر الشرقية
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة عنيفة على بلدة زوطر الشرقية
10:19 | 2025-11-06
06/11/2025 10:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
14:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
11:01 | 2025-11-05
05/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:14 | 2025-11-06
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
10:36 | 2025-11-06
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
10:35 | 2025-11-06
أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني
10:29 | 2025-11-06
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
10:19 | 2025-11-06
بالفيديو.. غارة عنيفة على بلدة زوطر الشرقية
10:12 | 2025-11-06
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 17:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 17:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 17:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24