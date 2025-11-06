حذر وترقب في القرى الجنوبية بعد تهديدات إسرائيلية

Advertisement

على وقع التهديدات التي طاولت عدداً من المباني في بعض القرى والبلدات الجنوبية، تسود حالة من الحذر والترقب في أجواء هذه المناطق، حيث يعمل الأهالي على إخلاء المناطق المحددة باتجاه أحياء ومناطق أكثر أماناً.وتتابع فرق الدفاع المدني ميدانياً أوضاع السكان وتعمل على مساعدتهم في عمليات الإخلاء، في وقت تنتشر فيه شائعات متعددة لا تستند إلى معلومات دقيقة. (الوكالة الوطنية)