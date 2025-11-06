Advertisement

لبنان

تهديد يستهدف مقهى في مجدل زون.. والبلدية تدعو إلى الحذر

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:50
ورد اتصال هاتفي من رقم أجنبي إلى السيد يوسف سعيد في بلدة مجدل زون الجنوبية، تضمّن تحذيراً بوجوب إخلاء المقهى في حي المشاع، حيث عرّف المتصل عن نفسه بأنه تابع لما يُعرف بـ"جيش الدفاع".
وبحسب المعلومات، فإن رئيس البلدية يتابع الموضوع مع الجهات الأمنية والمعنيين بشكل مباشر للتحقق من صحة التهديد. وقد طلبت البلدية من جميع الأهالي أخذ الأمر على محمل الجد، وعدم التجوّل أو الاقتراب من محيط المقهى إلى حين صدور تأكيد رسمي من الجهات المختصة. 
