تهديد يستهدف مقهى في مجدل زون.. والبلدية تدعو إلى الحذر

ورد اتصال هاتفي من رقم أجنبي إلى سعيد في بلدة مجدل زون الجنوبية، تضمّن تحذيراً بوجوب إخلاء المقهى في حي المشاع، حيث عرّف المتصل عن نفسه بأنه تابع لما يُعرف بـ"جيش الدفاع".وبحسب المعلومات، فإن رئيس البلدية يتابع الموضوع مع الجهات الأمنية والمعنيين بشكل مباشر للتحقق من صحة التهديد. وقد طلبت البلدية من جميع الأهالي أخذ الأمر على محمل الجد، وعدم التجوّل أو الاقتراب من محيط المقهى إلى حين صدور تأكيد رسمي من الجهات المختصة.