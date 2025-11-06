Advertisement

لبنان

بعد ورود تهديد يستهدف مبنى الدفاع المدني.. تحذير من بلدية العباسية

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1438851-638980419889452921.jpg
Doc-P-1438851-638980419889452921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت بلدية العباسية من جميع المواطنين، إخلاء الطرقات المؤدية إلى حرش العباسية فوراً، وذلك بعد ورود تهديد يستهدف مبنى الدفاع المدني في المنطقة.

وأهابت البلدية بالجميع التعاون مع القوى الأمنية والجهات المختصة حرصاً على سلامة الأهالي والممتلكات العامة، وضرورة الالتزام بالتعليمات إلى حين صدور بيان آخر.
Advertisement

وقالت في بيان: "الرجاء من المواطنين الكرام الإبلاغ عن أي تحركات أو أمور مشبوهة إلى الجهات الأمنية فوراً".
مواضيع ذات صلة
وكالة "سانا" السورية: فرق الدفاع المدني تنقذ 5 عمال من العالقين تحت الأنقاض بعد انهيار أحد أسقف مبنى السرايا في دمشق وجاري العمل على إنقاذ عاملين آخرين
lebanon 24
06/11/2025 17:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني الفلسطيني: نحذر من التنقل في غزة قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ
lebanon 24
06/11/2025 17:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: انهيار مبنى على سكانه في حي الدرج بمدينة غزة وعدد من السكان تحت الأنقاض
lebanon 24
06/11/2025 17:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ورود شكاوى... مذكرة عاجلة من وزير الماليّة
lebanon 24
06/11/2025 17:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24

من بلدي

التزام

باسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
10:36 | 2025-11-06
10:35 | 2025-11-06
10:29 | 2025-11-06
10:19 | 2025-11-06
10:12 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24