بعد ورود تهديد يستهدف مبنى الدفاع المدني.. تحذير من بلدية العباسية

طلبت بلدية العباسية من جميع المواطنين، إخلاء الطرقات المؤدية إلى حرش العباسية فوراً، وذلك بعد ورود تهديد يستهدف مبنى الدفاع المدني في المنطقة.وأهابت البلدية بالجميع التعاون مع القوى الأمنية والجهات المختصة حرصاً على سلامة الأهالي والممتلكات العامة، وضرورة الالتزام بالتعليمات إلى حين صدور بيان آخر.وقالت في بيان: "الرجاء من المواطنين الكرام الإبلاغ عن أي تحركات أو أمور مشبوهة إلى الجهات الأمنية فوراً".