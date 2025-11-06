Advertisement

لبنان

بعد أجواء التصعيد.. تأجيل زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:19
على وقع التصعيد الإسرائيلي جنوبا، أفادت "الجديد" عن تأجيل زيارة الأمير يزيد بن فرحان، التي كانت مقررة غداً، على أن تُجرى بعد عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون من زيارته الخارجية.
