جنبلاط: لا استسلام وحقوق لبنان وأبناؤه الصامدون أولوية

أمل الرئيس السابق للحزب التقدمي أن "يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب التي "يبدو أنها قد تزيد أو لا تزيد". وقال: "لا نريد الاستسلام، لكن نريد عودة الجنوب المحتل إلى ونريد الأسرى، ونريد المطلب المحق لشعب صامد كبير، وكل شعب لبنان صامد وكبير".كلام أتى خلال احتفال "شركة سبلين" لمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، بحضور رئيس الإشتراكي ، ممثل النائب بلال عبدالله وكيل داخلية التقدمي في إقليم الخروب ميلار السيد، المدير التنفيذي للشركة المهندس أديب وعدد من أعضاء ، إضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير وموظفي المعمل. (الوكالة الوطنية)