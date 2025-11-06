Advertisement

لبنان

جنبلاط: لا استسلام وحقوق لبنان وأبناؤه الصامدون أولوية

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:21
A-
A+
Doc-P-1438856-638980429818778473.png
Doc-P-1438856-638980429818778473.png photos 0
أمل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن "يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب التي "يبدو أنها قد تزيد أو لا تزيد". وقال: "لا نريد الاستسلام، لكن نريد عودة الجنوب المحتل إلى لبنان ونريد الأسرى، ونريد المطلب المحق لشعب صامد كبير، وكل شعب لبنان صامد وكبير".
كلام جنبلاط أتى خلال احتفال "شركة ترابة سبلين" لمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ممثل النائب بلال عبدالله وكيل داخلية التقدمي في إقليم الخروب ميلار السيد، المدير التنفيذي للشركة المهندس أديب الهاشم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير وموظفي المعمل. (الوكالة الوطنية)
