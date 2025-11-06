Advertisement

لبنان

الصدي يبحث مع البلديات حاجاتها في القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمياه

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:25
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي سلسلة لقاءات لمتابعة شؤون البلديات وحاجاتها المرتبطة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة، فإلتقى على التوالي رئيس بلدية جونية فيصل إفرام، رئيس إتحاد بلديات الضنية رئيس بلدية كفربنين مصطفى سعادة  مع وفد ضمّ نائب الرئيس ممثل بلدية بقاعصفرين عمار صبره، رئيس بلدية السياد هيثم ورور، رئيس بلدية قرصيتا توفيق زين الدين، نائب رئيس بلدية بحويتا سعيد يوسف. 
كما إستقبل الصدي لهذه الغاية رئيس بلدية رميش حنا العميل برفقة أعضاء المجلس البلدي، القيم العام لأبرشية طرابلس المارونية الاب كامل كامل برفقة رئيسي بلدية خريبة الجرد ميلاد جريج وبلدية القريات سمير منصور.

والتقى الصدي المدير العام لمحطات الايتام التابعة لـ "جمعية المبرات" الخيرية  جمال مكي مع وفد. (الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

المدير العام

وزارة الطاقة

أعضاء المجلس

وزير الطاقة

نائب الرئيس

المارونية

نائب رئيس

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24