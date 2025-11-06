الصدي يبحث مع البلديات حاجاتها في القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمياه

Advertisement

عقد والمياه جو الصدي سلسلة لقاءات لمتابعة شؤون البلديات وحاجاتها المرتبطة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة، فإلتقى على التوالي رئيس بلدية جونية فيصل إفرام، رئيس إتحاد بلديات الضنية رئيس بلدية كفربنين مصطفى سعادة مع وفد ضمّ ممثل بلدية بقاعصفرين عمار صبره، رئيس بلدية السياد هيثم ورور، رئيس بلدية قرصيتا توفيق زين الدين، بلدية بحويتا سعيد يوسف.كما إستقبل الصدي لهذه الغاية رئيس بلدية رميش حنا العميل برفقة البلدي، القيم العام لأبرشية الاب كامل كامل برفقة رئيسي بلدية خريبة الجرد ميلاد جريج وبلدية سمير منصور.والتقى الصدي لمحطات الايتام التابعة لـ "جمعية المبرات" الخيرية جمال مكي مع وفد. (الوكالة الوطنية)