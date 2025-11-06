Advertisement

لبنان

الحجار استقبل فياض وخريش

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:28
إستقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، النائب علي فياض، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية.
كما التقى المدير العام للدفاع المدني بالإنابة العميد عماد خريش، وتم خلال اللقاء عرض لخطة تطوير الجهاز، والحاجات اللوجستية المطلوبة، بما يساهم في تعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة. 
