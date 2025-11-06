للمرة الثالثة اليوم.. إنذار إسرائيلي جديد (صورة)

Advertisement

وجّه المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان وتحديدًا في الشرقية، وفق ما تشير إليه الصور أدناه.وحذر أدرعي أن الجيش الاسرائيلي سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.وطلب من السكان إخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.