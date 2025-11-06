Advertisement

لبنان

للمرة الثالثة اليوم.. إنذار إسرائيلي جديد (صورة)

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:37
وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في زوطر الشرقية، وفق ما تشير إليه الصور أدناه.
وحذر أدرعي أن الجيش الاسرائيلي سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وطلب من السكان إخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

 
