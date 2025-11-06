عبد المسيح يقترح منح العسكريين حق التصويت قبل أسبوع من المدنيين

Advertisement

كتب النائب على منصة "اكس":بغضّ النظر عمّا سيؤول إليه مصير الصوت الاغترابي، وبالإضافة إلى اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّمتُ به مع مجموعة من الزملاء لتعديل المادة 112 من ، سأقدّم اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر إضافي لتعديل قانون الانتخاب رقم 44/2017، يقضي بمنح العسكريين في الخدمة الفعلية من مختلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حقّ التصويت، وذلك في ثكنات ومراكز محددة تابعة للجيش اللبناني والقوى الأمنية، موزّعة على جميع الدوائر ، قبل أسبوع من موعد اقتراع المدنيين.إنّ نحو 130 ألف عسكري اليوم محرومون من حقّهم الدستوري والديمقراطي في رأيهم، رغم أنّهم يشكّلون شريحة أساسية من المجتمع، كانت تُصنَّف سابقًا ضمن الطبقة الوسطى التي يفتخر بها اللبنانيون، قبل أن تطالها الأزمة الاقتصادية والمعيشية.آمل أن يحظى هذا الاقتراح بدعم وموافقة الزملاء النواب، ليُعيد إلى العملية الانتخابية شيئًا من معاني الشرف، والتضحية، والوفاء".