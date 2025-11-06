Advertisement

لبنان

عبد المسيح يقترح منح العسكريين حق التصويت قبل أسبوع من المدنيين

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1438864-638980439966760056.png
Doc-P-1438864-638980439966760056.png photos 0
كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة "اكس":
بغضّ النظر عمّا سيؤول إليه مصير الصوت الاغترابي، وبالإضافة إلى اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّمتُ به مع مجموعة من الزملاء لتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات، سأقدّم اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر إضافي لتعديل قانون الانتخاب رقم 44/2017، يقضي بمنح العسكريين في الخدمة الفعلية من مختلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حقّ التصويت، وذلك في ثكنات ومراكز محددة تابعة للجيش اللبناني والقوى الأمنية، موزّعة على جميع الدوائر الانتخابية اللبنانية، قبل أسبوع من موعد اقتراع المدنيين.

إنّ نحو 130 ألف عسكري اليوم محرومون من حقّهم الدستوري والديمقراطي في التعبير عن رأيهم، رغم أنّهم يشكّلون شريحة أساسية من المجتمع، كانت تُصنَّف سابقًا ضمن الطبقة الوسطى التي يفتخر بها اللبنانيون، قبل أن تطالها الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

آمل أن يحظى هذا الاقتراح بدعم وموافقة الزملاء النواب، ليُعيد إلى العملية الانتخابية شيئًا من معاني الشرف، والتضحية، والوفاء".
 
