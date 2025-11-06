Advertisement

لبنان

رئيس بلدية صيدا عرض والسفير الفلسطيني أوضاع المخيمات

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1438866-638980443231967167.png
Doc-P-1438866-638980443231967167.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي في مكتبه في القصر البلدي سفير فلسطين في لبنان  الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد في زيارة هي الاولى له للبلدية منذ تسلمه مهامه  الديبلوماسية مؤخرا ، حيث رافقه المستشار في السفارة  سامي البقاعي.
Advertisement

حضر اللقاء نائب رئيس البلدية الدكتور أحمد عكرة وأعضاء المجلس البلدي :  عامر معطي ، المهندسة براء الحريري ، خالد عفارة، ومستشارة الرئيس حجازي  وفاء شعيب.

وكانت مناسبة هنأ فيها حجازي السفير الأسعد بمناسبة توليه لمنصبه كسفير لفلسطين في لبنان متمنيا له التوفيق.

وأعرب السفير الأسعد عن سروره لزيارة مدينة صيدا ولقائه رئيس البلدية وأعضاء المجلس.

وكان، وفق بيان البلدية "تأكيد مشترك على متانة العلاقات المشتركة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.كما تم إستعراض أوضاع المخيمات الفلسطينية في منطقة صيدا، حيث أكد حجازي "أن بلدية صيدا هي بلدية أبناء الشعب الفلسطيني في عين الحلوة والميه وميه ، ودائما هناك تلاق وتنسيق مشترك  في المجالات الإنسانية والإجتماعية مع الإخوة الفلسطينيين، لما فيه مصلحة صيدا ومصلحة أهلنا أبناء المخيمات الفلسطينية في المنطقة".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
lebanon 24
06/11/2025 17:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان عرض الاوضاع وسبل التعاون مع السفير التركي
lebanon 24
06/11/2025 17:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود بحث مع أمل أبو زيد في أوضاع صيدا وجزين
lebanon 24
06/11/2025 17:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا يزور مالية لبنان الجنوبي
lebanon 24
06/11/2025 17:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

أعضاء المجلس

الفلسطينيين

الفلسطينية

عين الحلوة

نائب رئيس

الحريري

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
10:36 | 2025-11-06
10:35 | 2025-11-06
10:29 | 2025-11-06
10:19 | 2025-11-06
10:12 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24