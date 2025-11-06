رئيس بلدية صيدا عرض والسفير الفلسطيني أوضاع المخيمات

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استقبل رئيس إتحاد بلديات الزهراني، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي في مكتبه في البلدي سفير في لبنان الدكتور محمد أسعد الأسعد في زيارة هي الاولى له للبلدية منذ تسلمه مهامه الديبلوماسية مؤخرا ، حيث رافقه المستشار في السفارة سامي البقاعي.حضر اللقاء البلدية الدكتور أحمد عكرة وأعضاء المجلس البلدي : عامر معطي ، المهندسة براء ، خالد عفارة، ومستشارة الرئيس حجازي وفاء شعيب.وكانت مناسبة هنأ فيها حجازي السفير الأسعد بمناسبة توليه لمنصبه كسفير لفلسطين في متمنيا له التوفيق.وأعرب السفير الأسعد عن سروره لزيارة مدينة صيدا ولقائه رئيس البلدية وأعضاء المجلس.وكان، وفق بيان البلدية "تأكيد مشترك على متانة العلاقات المشتركة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.كما تم إستعراض أوضاع المخيمات في منطقة صيدا، حيث أكد حجازي "أن بلدية صيدا هي بلدية أبناء الشعب الفلسطيني في والميه وميه ، ودائما هناك تلاق وتنسيق مشترك في المجالات الإنسانية والإجتماعية مع الإخوة ، لما فيه مصلحة صيدا ومصلحة أهلنا أبناء المخيمات الفلسطينية في المنطقة".