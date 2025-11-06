Advertisement

لبنان

هل تتجه إسرائيل نحو التصعيد في لبنان؟ مصادر عسكرية توضح

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:39
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم التصعيد في لبنان، مشيرةً إلى أن ما يجري يندرج ضمن سياسة منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن الجيش أصدر تعليمات خاصة لسكان المناطق الشمالية في إطار الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة.

بدورها، نقلت القناتان 7 و13 الإسرائيليتان عن ضباط في الجيش قولهم إن السياسة المتبعة في لبنان لم تتغيّر، وإن العمليات الجارية تُعدّ استمرارًا للجهود الرامية إلى منع حزب الله من تعزيز تمركزه في الجنوب، وليس تصعيدًا عسكريًا جديدًا.
