25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل تتجه إسرائيل نحو التصعيد في لبنان؟ مصادر عسكرية توضح
Lebanon 24
06-11-2025
|
09:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن الجيش
الإسرائيلي
لا يعتزم التصعيد في
لبنان
، مشيرةً إلى أن ما يجري يندرج ضمن سياسة منع
حزب الله
من إعادة بناء قدراته العسكرية.
Advertisement
وذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
عن مصدر عسكري أن الجيش أصدر تعليمات خاصة لسكان المناطق الشمالية في إطار الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن الأوضاع
تحت السيطرة
.
بدورها، نقلت القناتان 7 و13 الإسرائيليتان عن ضباط في الجيش قولهم إن السياسة المتبعة في لبنان لم تتغيّر، وإن العمليات الجارية تُعدّ استمرارًا للجهود الرامية إلى منع حزب الله من تعزيز تمركزه في الجنوب، وليس تصعيدًا عسكريًا جديدًا.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: لا ننوي التصعيد في لبنان وأصدرنا تعليمات خاصة لسكان الشمال
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: لا ننوي التصعيد في لبنان وأصدرنا تعليمات خاصة لسكان الشمال
06/11/2025 17:45:13
06/11/2025 17:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع
Lebanon 24
برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع
06/11/2025 17:45:13
06/11/2025 17:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": آليات للجيش تتجه نحو حورتعلا والخضر
Lebanon 24
"لبنان24": آليات للجيش تتجه نحو حورتعلا والخضر
06/11/2025 17:45:13
06/11/2025 17:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: بوتين خلص إلى أن التصعيد العسكري أفضل طريقة لإجبار أوكرانيا على المحادثات وفقا لشروطه
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: بوتين خلص إلى أن التصعيد العسكري أفضل طريقة لإجبار أوكرانيا على المحادثات وفقا لشروطه
06/11/2025 17:45:13
06/11/2025 17:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تحت السيطرة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
الشمالي
الرامي
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
Lebanon 24
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
10:36 | 2025-11-06
06/11/2025 10:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني
Lebanon 24
أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني
10:35 | 2025-11-06
06/11/2025 10:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
Lebanon 24
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
10:29 | 2025-11-06
06/11/2025 10:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة عنيفة على بلدة زوطر الشرقية
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة عنيفة على بلدة زوطر الشرقية
10:19 | 2025-11-06
06/11/2025 10:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
14:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
11:01 | 2025-11-05
05/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:14 | 2025-11-06
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
10:36 | 2025-11-06
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
10:35 | 2025-11-06
أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني
10:29 | 2025-11-06
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
10:19 | 2025-11-06
بالفيديو.. غارة عنيفة على بلدة زوطر الشرقية
10:12 | 2025-11-06
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 17:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 17:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 17:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24