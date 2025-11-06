هل تتجه إسرائيل نحو التصعيد في لبنان؟ مصادر عسكرية توضح

Advertisement

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن الجيش لا يعتزم التصعيد في ، مشيرةً إلى أن ما يجري يندرج ضمن سياسة منع من إعادة بناء قدراته العسكرية.وذكرت هيئة البث عن مصدر عسكري أن الجيش أصدر تعليمات خاصة لسكان المناطق الشمالية في إطار الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن الأوضاع .بدورها، نقلت القناتان 7 و13 الإسرائيليتان عن ضباط في الجيش قولهم إن السياسة المتبعة في لبنان لم تتغيّر، وإن العمليات الجارية تُعدّ استمرارًا للجهود الرامية إلى منع حزب الله من تعزيز تمركزه في الجنوب، وليس تصعيدًا عسكريًا جديدًا.