لبنان

ياسين: لم أرَ كتاب "حزب الله" المفتوح

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:57
أكّد وزير المال ياسين جابر لدى دخوله مجلس الوزراء أنّه لم ير كتاب "حزب الله" المفتوح، الذي وجّهه الحزب إلى الرؤساء الثلاثة، صباح اليوم، الخميس.
