إطلاق نار في الطريق الجديدة.. ماذا حصل؟

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، أن دورية تابعة لها تعرّضت لإطلاق النار بعد تنفيذها عملية دهم في منطقة في ضبطت بنتيجتها مصنوعات تبغية مهرّبة ومزورّة.وأوضحت "الريجي" في بيان أن "جهازها لمكافحة التهريب نفّذ في إطار جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة عمليات دهم في منطقتي الطريق الجديدة وتعنايل، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المزوّر والسيجار والسيجاريللو والتنباك بالاضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة".وأضاف البيان أن "الدورية التي كانت تنفذ الدهم في الطريق الجديدة تعرّضت لإطلاق نار أثناء المغادرة"، مؤكدا أن الإدارة "ستلاحق الفاعلين أمام .وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".