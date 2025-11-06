بشأن كتاب "الحزب".. هذا ما طلبه وزراء خلال الجلسة

أفادت " " عن أن وزراء حزب " "، طالبوا الحكومة أن تتخذ موقفاً من بيان " ".

Advertisement

وكان قد وجه "حزب الله" كتابا مفتوحا إلى الرؤساء الثلاثة ونبيه ونواف سلام وعموم اللبنانيين، أكد فيه حرصه على وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.