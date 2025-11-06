Advertisement

لبنان

بشأن كتاب "الحزب".. هذا ما طلبه وزراء خلال الجلسة

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:08
أفادت "mtv" عن أن وزراء حزب "القوات اللبنانية"، طالبوا الحكومة أن تتخذ موقفاً من بيان "حزب الله".
وكان قد وجه "حزب الله" كتابا مفتوحا إلى الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام وعموم اللبنانيين، أكد فيه حرصه على التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
