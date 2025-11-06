Advertisement

لبنان

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:12
Doc-P-1438884-638980460878977682.jpg
Doc-P-1438884-638980460878977682.jpg photos 0
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة  آمال ماجد المجذوب (مواليد عام 1946، لبنانيّة).
التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة الهلالية – صيدا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك الاقليمي، على الرّقم: 722095-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
