غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة آمال ماجد (مواليد عام 1946، لبنانيّة).التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة الهلالية – ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر في وحدة الدّرك الاقليمي، على الرّقم: 722095-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.