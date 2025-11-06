Advertisement

لبنان

القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1438893-638980475539111577.jpg
Doc-P-1438893-638980475539111577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أوعز النائب العام الاستئنافي في البقاع، القاضي مارسيل حدّاد، إلى الأجهزة الأمنية بضرورة التشدد في مكافحة ظاهرة "الشِّبك" التي يعتمدها بعض الصيادين لاصطياد العصافير، معتبرًا أنها تشكل عمليّة إبادة جماعية لمئات الطيور على اختلاف أنواعها.
Advertisement

وأكدت النيابة العامة أنها لن تكتفي بمصادرة الشباك، بل ستلاحق المتورطين في استخدامها قانونيًا، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حرصًا على حماية التنوّع البيئي وصون الحياة البريّة في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة تشدد على ضرورة قيام الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين
lebanon 24
07/11/2025 02:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
lebanon 24
07/11/2025 02:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة تابعة للجيش اللبناني في سماء البقاع
lebanon 24
07/11/2025 02:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة للجيش في أجواء البقاع على علو منخفض
lebanon 24
07/11/2025 02:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب العام الاستئنافي

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

النائب العام

نائب العام

الاستئناف

النيابة

نائب ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
16:54 | 2025-11-06
16:43 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
15:13 | 2025-11-06
14:59 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24