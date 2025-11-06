القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"

Advertisement

أوعز في ، القاضي حدّاد، إلى بضرورة التشدد في مكافحة ظاهرة "الشِّبك" التي يعتمدها بعض الصيادين لاصطياد العصافير، معتبرًا أنها تشكل عمليّة إبادة جماعية لمئات الطيور على اختلاف أنواعها.وأكدت أنها لن تكتفي بمصادرة الشباك، بل ستلاحق المتورطين في استخدامها قانونيًا، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حرصًا على حماية التنوّع البيئي وصون الحياة البريّة في المنطقة.