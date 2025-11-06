Advertisement

لبنان

بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين

Lebanon 24
06-11-2025 | 15:36
وجّه الجيش الاسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في كفر دونين
وقال المتحدث  باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش الاسرائيلي سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وطلب من سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له الابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر.

 
