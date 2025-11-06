أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني

Advertisement

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في - اليوم وفدا من مدينة ، ضم: الوزير السابق محمد الصفدي، رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية ‏المطران يوسف سويف، مفتي طرابلس الشيخ الدكتور مالك الشعار، واعضاء من "اللقاء للحوار الديني والاجتماعي".وشكر الوفد شيخ العقل على رعايته اقامة ندوة ‏مشتركة في مدينة عاليه بتاريخ 16 ايلول الماضي، بعنوان: "البعد المواطني في وثيقة الاخوة الانسانية للسلام العالمي والعيش المشترك"، ووجّه له دعوة لزيارة المدينة ورعاية ندوة مشابهة، ضمن اطار عنوان "الشراكة الروحية والوطنية للاصلاح والإنقاذ"، الذي اطلقه الشيخ ابي المنى.ووعد شيخ العقل الوفد "بتلبية الدعوة في الوقت والظرف المناسبَين"، مشددا على "اهمية توسيع رقعة الأنشطة الحوارية، بما فيها الندوات والملتقيات والمنتديات، التي تواكب المرحلة الجديدة وتعكس روح التضامن الوطني والأخوي بين اللبنانيين، اذ اكثر ما يحتاجه وطننا اليوم، في ظل المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه على اكثر من صعيد، وخاصة اليوم تجاه أهل الجنوب". مؤكدا ان "مدينة طرابلس قدمت تضحيات جلّة للبنان وخيرة رجالاتها الوطنية، وهي تستحق الخير والعطاء، وكانت وستبقى موضع تقدير واحترام بالنسبة لابناء الجبل".كما التقى شيخ العقل وفدا قضائيا من المحاكم الدرزية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي فيصل ناصر الدين، ضم القضاة: المدعي العام القاضي فارس بو نصار، المستشارين، الشيخ سليم العيسمي، فؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم وقضاة المحاكم، نزيه ابو إبراهيم، منح نصر الله، الشيخ دانيال سعيد، رائد الصايغ، الشيخ فؤاد يونس، الشيخ سعيد مكارم وأمير ابو زكي. وتخلل اللقاء استعراض لتطلعات مشيخة العقل والمحلس المذهبي ولاوضاع الدرزي وواقع المحاكم المذهبية بشكل عام.وبارك خلال اللقاء للمدعي العام بو نصار منصبه، منوها بكفاءته، ومتمنيا له "التوفيق في مهامه الجديدة".كما استقبل الشيخ فادي بركات المقيم في خلوات البياضة الزاهرة، برفقة وفد من المشايخ.وكان استقبل سابقا رجلي الأعمال السيدين انطونيو حسون وحسن ابو .وكان شيخ العقل شارك في مأتم المرحومة الشيخة ام هاني مي عبد الخالق في مجدلبعنا، ارملة المرحوم الشهيد الشيخ مسعود عبد الخالق، الذي استشهد في عبيه عام ١٩٨٣ الى جانب شيخ المرحوم الشيخ ابو عفيف محمد فرج، ووالدة رئيس "جمعية القرطاس والقلم" الشيخ هاني عبد الخالق.وكانت للشيخ ابي المنى كلمة قبل اقامة الصلاة، اثنى فيها على "صبرها وتربيتها الصالحة وتقواها"، ثم أمّ الصلاة الى جانب المصلي الشيخ أمين عبد الخالق. (الوكالة الوطنية)