Advertisement

لبنان

أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1438895-638980476410670881.png
Doc-P-1438895-638980476410670881.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في فردان - بيروت اليوم وفدا من مدينة طرابلس، ضم: الوزير السابق محمد الصفدي، رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية ‏المطران يوسف سويف، مفتي طرابلس الشيخ الدكتور مالك الشعار، واعضاء من "اللقاء للحوار الديني والاجتماعي".
Advertisement

وشكر الوفد شيخ العقل على رعايته اقامة ندوة ‏مشتركة في مدينة عاليه بتاريخ 16 ايلول الماضي، بعنوان: "البعد المواطني في وثيقة الاخوة الانسانية للسلام العالمي والعيش المشترك"، ووجّه له دعوة لزيارة المدينة ورعاية ندوة مشابهة، ضمن اطار عنوان "الشراكة الروحية والوطنية للاصلاح والإنقاذ"، الذي اطلقه الشيخ ابي المنى. 

ووعد شيخ العقل الوفد "بتلبية الدعوة في الوقت والظرف المناسبَين"، مشددا على "اهمية توسيع رقعة الأنشطة الحوارية، بما فيها الندوات والملتقيات والمنتديات، التي تواكب المرحلة الجديدة وتعكس روح التضامن الوطني والأخوي بين اللبنانيين، اذ اكثر ما يحتاجه وطننا اليوم، في ظل المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه على اكثر من صعيد، وخاصة اليوم تجاه أهل الجنوب". مؤكدا ان "مدينة طرابلس قدمت تضحيات جلّة للبنان وخيرة رجالاتها الوطنية، وهي تستحق الخير والعطاء، وكانت وستبقى موضع تقدير واحترام بالنسبة لابناء الجبل".

كما التقى شيخ العقل وفدا قضائيا من المحاكم الدرزية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف العليا القاضي فيصل ناصر الدين، ضم القضاة: المدعي العام القاضي فارس بو نصار، المستشارين، الشيخ سليم العيسمي، فؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم وقضاة المحاكم، نزيه ابو إبراهيم، منح نصر الله، الشيخ دانيال سعيد، رائد الصايغ، الشيخ فؤاد يونس، الشيخ سعيد مكارم وأمير ابو زكي. وتخلل اللقاء استعراض لتطلعات مشيخة العقل والمحلس المذهبي ولاوضاع القضاء الدرزي وواقع المحاكم المذهبية بشكل عام.  

وبارك خلال اللقاء للمدعي العام بو نصار منصبه، منوها بكفاءته، ومتمنيا له "التوفيق في مهامه الجديدة". 

 كما استقبل الشيخ فادي بركات المقيم في خلوات البياضة الزاهرة، برفقة وفد من المشايخ.

وكان استقبل سابقا رجلي الأعمال السيدين انطونيو حسون وحسن ابو ابراهيم

وكان شيخ العقل شارك في مأتم المرحومة الشيخة ام هاني مي عبد الخالق في مجدلبعنا، ارملة المرحوم الشهيد الشيخ مسعود عبد الخالق، الذي استشهد في عبيه عام ١٩٨٣ الى جانب شيخ الشهداء المرحوم الشيخ ابو عفيف محمد فرج، ووالدة رئيس "جمعية القرطاس والقلم" الشيخ هاني عبد الخالق.

وكانت للشيخ ابي المنى كلمة قبل اقامة الصلاة، اثنى فيها على "صبرها وتربيتها الصالحة وتقواها"، ثم أمّ الصلاة الى جانب المصلي الشيخ أمين عبد الخالق. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
الخطيب يستقبل وفودًا لبنانية ويؤكد ضرورة الحوار الوطني لمواجهة المخاطر
lebanon 24
07/11/2025 02:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مكاري: تأكيد على أهمية الحوار والوحدة الوطنية
lebanon 24
07/11/2025 02:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى بحث مع وفد المؤتمر الدولي سبل تعزيز الحوار والاستدامة
lebanon 24
07/11/2025 02:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: نؤكد على أهمية الحوار واستقرار جميع المناطق السورية
lebanon 24
07/11/2025 02:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

ابراهيم

الشهداء

الطائف

طرابلس

القضاء

بيروت

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
16:54 | 2025-11-06
16:43 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
15:13 | 2025-11-06
14:59 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24