الحكومة الإسرائيلية تتعهد بمنع تعافي "الحزب" عسكرياً

قالت الحكومة ، اليوم "لن نسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه أو التعافي أو استعادة قوته".وأكدت الحكومة "أن الحزب لن يكون تهديدا لدولة ".وأشارت الى "أن أنشطة الحزب تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، وسنفعل مع الحزب ما نحتاج إلى فعله". (الحدث)