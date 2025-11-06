Advertisement

لبنان

الحكومة الإسرائيلية تتعهد بمنع تعافي "الحزب" عسكرياً

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:45
قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم "لن نسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه أو التعافي أو استعادة قوته".
وأكدت الحكومة "أن الحزب لن يكون تهديدا لدولة إسرائيل".
وأشارت الى "أن أنشطة الحزب تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، وسنفعل مع الحزب ما نحتاج إلى فعله". (الحدث)
 
