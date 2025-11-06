Advertisement

لبنان

خريس: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى إخضاع لبنان لكنها ستواجه بالوحدة الوطنية

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:50
A-
A+

Doc-P-1438901-638980483302871838.png
Doc-P-1438901-638980483302871838.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس في تصريح، ان "ما يحصل اليوم، وما يقوم يقوم به العدو الاسرائيلي من اعتداءات يومية تطال كافة المناطق اللبنانية، هو من اجل الضغط على لبنان حكومة وشعبا بكافة مكوناته، ومن اجل إخافة لبنان وشعبه بطرق اجرامية، ومن اجل ان يقبل لبنان بالشروط الاسرائيلية التي تتعنون تحت مسمى الاستسلام والخضوع".
Advertisement

وقال: "بما ان هذه الاعتداءات موجهة الى كل اللبنانيين دون طائفة واخرى، ودون حزب وخلاف ذلك، فعلينا مواجهة هذه الاعتداءات وهذا التصلف العدائي بالوحدة الوطنية التي تشكل الداعم الاساسي للتصدي لكل ما يحاك لوطننا من عدو غاشم".

اضاف: "كل هذه الضغوط لا يمكن ان تثني لبنان عن تمسكه بحقوقه، فقد التزم بالقرار 1701 بكامل مندرجاته الا ان من لم يلتزم به هو العدو الاسرائيلي الذي يمعن بخرقه يوميا".

وختم: "ان ما يقوم به العدو من ضغوط واعتداءات يأتي ردا على اللقاء التنسيقي الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري لإعادة اعمار الجنوب". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
خريس ردًا على القوات: الوحدة الوطنية أولوية في مواجهة العدوان
lebanon 24
07/11/2025 02:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: لا تفاوض مع إسرائيل وواجبنا الصمود والوحدة الوطنية
lebanon 24
07/11/2025 02:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شري: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف لمنع إعادة الإعمار في الجنوب
lebanon 24
07/11/2025 02:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: بوتين يخضع لتجميد الأصول لكنه ليس تحت حظر السفر
lebanon 24
07/11/2025 02:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الرئيس نبيه بري

الوحدة الوطنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

علي خريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
16:54 | 2025-11-06
16:43 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
15:13 | 2025-11-06
14:59 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24