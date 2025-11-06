خريس: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى إخضاع لبنان لكنها ستواجه بالوحدة الوطنية

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب في تصريح، ان "ما يحصل اليوم، وما يقوم يقوم به العدو الاسرائيلي من اعتداءات يومية تطال كافة المناطق ، هو من اجل الضغط على حكومة وشعبا بكافة مكوناته، ومن اجل إخافة لبنان وشعبه بطرق اجرامية، ومن اجل ان يقبل لبنان بالشروط الاسرائيلية التي تتعنون تحت مسمى الاستسلام والخضوع".وقال: "بما ان هذه الاعتداءات موجهة الى كل اللبنانيين دون طائفة واخرى، ودون حزب وخلاف ذلك، فعلينا مواجهة هذه الاعتداءات وهذا التصلف العدائي بالوحدة الوطنية التي تشكل الداعم الاساسي للتصدي لكل ما يحاك لوطننا من عدو غاشم".اضاف: "كل هذه الضغوط لا يمكن ان تثني لبنان عن تمسكه بحقوقه، فقد التزم بالقرار 1701 بكامل مندرجاته الا ان من لم يلتزم به هو العدو الاسرائيلي الذي يمعن بخرقه يوميا".وختم: "ان ما يقوم به العدو من ضغوط واعتداءات يأتي ردا على اللقاء التنسيقي الذي دعا اليه لإعادة اعمار الجنوب". (الوكالة الوطنية)