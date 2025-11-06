عقوبات على أفراد موّلوا "الحزب" بمبالغ كبيرة!

Advertisement

فرضت الأميركية عقوبات على أفراد سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إلى عام 2025.واشارت الخزانة الأميركية الى "أن استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل أمواله يهدد النظام المالي اللبناني". (سكاي نيوز)