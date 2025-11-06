Advertisement

لبنان

عقوبات على أفراد موّلوا "الحزب" بمبالغ كبيرة!

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:55
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله عام 2025.
واشارت الخزانة الأميركية الى "أن استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل أمواله يهدد النظام المالي اللبناني". (سكاي نيوز)
