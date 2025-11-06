Advertisement

لبنان

قرار قضائي جديد بشأن هانيبال القذافي

Lebanon 24
06-11-2025 | 11:24
أصدر القاضي زاهر حمادة قرارًا قضائيًا قضى بتخفيض قيمة الكفالة المالية لإطلاق سراح هانيبال القذافي إلى 900 ألف دولار، ورفع قرار منع السفر الصادر بحقه.
هانيبال القذافي

زاهر حمادة

القذافي

حمادة

