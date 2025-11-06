جولة لحشيشو في صيدا: بثح في الأمن و تنظيم السير

Advertisement

قام منسق عام " " في والجنوب مازن حشيشو بزيارة إلى قصر عدل صيدا برفقة وفد من المنسقية ضمّ المحامي ، المحامية وفاء الشماع، المحامي باسل منياتو وسامر السن.والتقى حشيشو خلال الزيارة الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي، وقاضي التحقيق الأوّل في الجنوب يوسف الحكيم، إضافة إلى القاضيين وائل وسرمد صيداوي. وتم خلال اللقاء التوقف عند أهمية تعزيز استقلال وضمان العدالة في معالجة الملفات.كما زار حشيشو مع الشماع والسن المبنى الجديد لقوى الأمن الداخلي في سوق صيدا، حيث التقى العقيد الركن طوني نهرا، والرائد محمد اليمن، والرائد نادر قصب. وجرى بحث الوضع الأمني في صيدا والجنوب، مع التركيز على خطة تنظيم السير في المدينة.وطرح حشيشو مع الرائد اليمن موضوع تنظيم حركة الدراجات النارية والكهربائية، معتبراً أنّ "رفع قرار منع سير الدراجات في صيدا أصبح ضرورياً، ولكن ضمن معايير تحفظ سلامة المواطنين، ومع تطبيق خطة واضحة للرقابة والمخالفات، للحد من الحوادث التي شهدتها المدينة مؤخراً".وأكد أن سلامة الأهالي تأتي أولاً، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.