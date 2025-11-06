Advertisement

لبنان

بعد غارات الجنوب... الجيش الإسرائيليّ يستعدّ للتصعيد لأيّام

Lebanon 24
06-11-2025 | 11:42
قال مسؤولون في الجيش الإسرائيليّ، إنّ "الغارات الأخيرة على جنوب لبنان، تهدف إلى تمكين إسرائيل من تحقيق هدف نزع سلاح "حزب الله".
وأضاف المسؤولون لهيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ "الجيش الإسرائيليّ يستعدّ لاحتمالات منها إمكانية ردّ "حزب الله"، واستمرار التصعيد لأيام".
 
 
 
