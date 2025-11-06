Advertisement

لبنان

رغم التهديد الإسرائيليّ.. الجيش يرفض إخلاء ثكنة عسكريّة في كفردونين

Lebanon 24
06-11-2025 | 11:49
تحدثت معلومات، أنّ الجيش رفض إخلاء إحدى الثكنات العسكريّة في بلدة كفردونين، على الرغم من أنّ "اليونيفيل" طلبت منه ذلك، لأنّ المبنى الذي هدّد العدوّ الإسرائيليّ باستهدافه، يقع في مسافة أقلّ من 500 متر، عن ثكنة الجيش.
