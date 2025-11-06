قرار قضائي يحسم ملف هنيبال القذافي في لبنان

Advertisement

أعلنت حكومة في أنّ أفرجت عن معمّر بعد قرار قضائي قضى بإلغاء الكفالة المالية.ورحّبت الحكومة بالقرار، معتبرة أنه يعكس عمق العلاقات بين وليبيا واستمرار التعاون بين الجانبين.ويأتي ذلك بعد أن كان المحقق العدلي قد قلّص قيمة الكفالة في وقت سابق قبل أن يصدر قرار الإفراج وإنهاء القيود القانونية على القذافي.