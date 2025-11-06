Advertisement

لبنان

قرار قضائي يحسم ملف هنيبال القذافي في لبنان

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:13
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنّ السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال معمّر القذافي بعد قرار قضائي قضى بإلغاء الكفالة المالية.
ورحّبت الحكومة الليبية بالقرار، معتبرة أنه يعكس عمق العلاقات بين لبنان وليبيا واستمرار التعاون بين الجانبين.
ويأتي ذلك بعد أن كان المحقق العدلي قد قلّص قيمة الكفالة في وقت سابق قبل أن يصدر قرار الإفراج وإنهاء القيود القانونية على القذافي.
 
