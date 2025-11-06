23
لبنان
آخر المعلومات عن إقتراع المغتربين... ماذا يجري في جلسة مجلس الوزراء?
Lebanon 24
06-11-2025
|
12:07
A-
A+
لا تزال جلسة
مجلس الوزراء
مستمرة منذ أكثر من ثلاث ساعات ونصف، حيث يتركّز
النقاش
حاليًا حول ملف اقتراع المغتربين.
وبحسب معلومات قناة الـNBN، فإن النقاش داخل الجلسة يجري بهدوء، مع توجّه لإقرار صيغة توافقية، تقضي باقتراع المغتربين في
لبنان
، مع التمديد لشهرين لإتاحة المجال أمام حضورهم والمشاركة في العملية
الانتخابية
.
