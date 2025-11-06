آخر المعلومات عن إقتراع المغتربين... ماذا يجري في جلسة مجلس الوزراء؟

Advertisement

وبحسب معلومات قناة الـNBN، فإن النقاش داخل الجلسة يجري بهدوء، مع توجّه لإقرار صيغة توافقية، تقضي باقتراع المغتربين في ، مع التمديد لشهرين لإتاحة المجال أمام حضورهم والمشاركة في العملية .