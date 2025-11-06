حماس تدين العدوان على جنوب لبنان

Advertisement

أدانت حركة الإسلامية (حماس) العدوان المتواصل على القرى والبلدات في ، معتبرةً أن استهداف المدنيين يمثل "جريمة حرب جديدة" بحق شعوب المنطقة.وأكد القيادي في الحركة تضامن الكامل مع دولةً وشعبًا ومقاومةً، داعياً إلى توحيد الصفوف في مواجهة الاعتداءات ووقف استهداف المدنيين.وطالب بركة والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لمحاسبة قادة ووقف العدوان.وشدد على أن لن تتمكن من كسر إرادة المقاومة أو فرض مشاريعها التوسعية في المنطقة، مؤكداً أن صمود الشعوب سيبقى العامل الحاسم في المواجهة.