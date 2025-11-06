Advertisement

لبنان

حماس تدين العدوان على جنوب لبنان

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1438940-638980540797505380.jpeg
Doc-P-1438940-638980540797505380.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الإسرائيلي المتواصل على القرى والبلدات في جنوب لبنان، معتبرةً أن استهداف المدنيين يمثل "جريمة حرب جديدة" بحق شعوب المنطقة.
Advertisement

وأكد القيادي في الحركة علي بركة تضامن حماس الكامل مع لبنان دولةً وشعبًا ومقاومةً، داعياً إلى توحيد الصفوف في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ووقف استهداف المدنيين.

وطالب بركة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال ووقف العدوان.

وشدد على أن إسرائيل لن تتمكن من كسر إرادة المقاومة أو فرض مشاريعها التوسعية في المنطقة، مؤكداً أن صمود الشعوب سيبقى العامل الحاسم في المواجهة.

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارات اسرائيلية تستهدف وادي زفتا في النبطية جنوب لبنان
lebanon 24
07/11/2025 02:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المصريّ: مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وتدين الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتدعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس وندعم إعادة الإعمار
lebanon 24
07/11/2025 02:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية
lebanon 24
07/11/2025 02:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الجزائرية: الجزائر تدين وتشجب بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية
lebanon 24
07/11/2025 02:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الأمم المتحدة

الدول العربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

لبنان دولة

علي بركة

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
16:54 | 2025-11-06
16:43 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
15:13 | 2025-11-06
14:59 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24