إسرائيل تردّ على كتاب "حزب الله": مستمرّون بالقصف

قال مُحلل عسكريّ، إنّ " الإسرائيليّة والإنذارات لسكان الأبنية المُستهدفة في الجنوب، هي ردٌّ إسرائيليّ مباشر على كتاب " " للرؤساء الثلاثة ونواف سلام ونبيه برّي".وأوضح المصدر عينه، أنّ " تُريد القول إنّها لن تتوقّف حتّى نزع سلاح "حزب الله"، ولن تسمح للأخير بالإحتفاظ بعتاده، ولن تنتظر مهلة طويلة لحلّ مُشكلة السلاح غير الشرعيّ في ".وأضاف أنّ "إسرائيل تُريد القول أيضاً لـ"الحزب"، إنّها مُستمرّة في خرق إتّفاق وقف إطلاق النار وفي استهداف عناصره وبنيته التحتية والبلدات الجنوبيّة وغيرها من المناطق في شمال ، بينما في المقابل، فهو غير قادر على الردّ عليها، خشية خروج الأمور عن السيطرة".