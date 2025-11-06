Advertisement

لبنان

إسرائيل تردّ على كتاب "حزب الله": مستمرّون بالقصف

خاص "لبنان 24"

06-11-2025 | 12:33
قال مُحلل عسكريّ، إنّ "الغارات الإسرائيليّة والإنذارات لسكان الأبنية المُستهدفة في الجنوب، هي ردٌّ إسرائيليّ مباشر على كتاب "حزب الله" للرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونواف سلام ونبيه برّي".
وأوضح المصدر عينه، أنّ "إسرائيل تُريد القول إنّها لن تتوقّف حتّى نزع سلاح "حزب الله"، ولن تسمح للأخير بالإحتفاظ بعتاده، ولن تنتظر مهلة طويلة لحلّ مُشكلة السلاح غير الشرعيّ في لبنان".

وأضاف أنّ "إسرائيل تُريد القول أيضاً لـ"الحزب"، إنّها مُستمرّة في خرق إتّفاق وقف إطلاق النار وفي استهداف عناصره وبنيته التحتية والبلدات الجنوبيّة وغيرها من المناطق في شمال الليطاني، بينما في المقابل، فهو غير قادر على الردّ عليها، خشية خروج الأمور عن السيطرة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

الإسرائيلي

جوزاف عون

نواف سلام

نبيه برّي

حزب الله

الليطاني

نبيه بر

