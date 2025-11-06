23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل تردّ على كتاب "حزب الله": مستمرّون بالقصف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-11-2025
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مُحلل عسكريّ، إنّ "
الغارات
الإسرائيليّة والإنذارات لسكان الأبنية المُستهدفة في الجنوب، هي ردٌّ إسرائيليّ مباشر على كتاب "
حزب الله
" للرؤساء الثلاثة
جوزاف عون
ونواف سلام ونبيه برّي".
Advertisement
وأوضح المصدر عينه، أنّ "
إسرائيل
تُريد القول إنّها لن تتوقّف حتّى نزع سلاح "حزب الله"، ولن تسمح للأخير بالإحتفاظ بعتاده، ولن تنتظر مهلة طويلة لحلّ مُشكلة السلاح غير الشرعيّ في
لبنان
".
وأضاف أنّ "إسرائيل تُريد القول أيضاً لـ"الحزب"، إنّها مُستمرّة في خرق إتّفاق وقف إطلاق النار وفي استهداف عناصره وبنيته التحتية والبلدات الجنوبيّة وغيرها من المناطق في شمال
الليطاني
، بينما في المقابل، فهو غير قادر على الردّ عليها، خشية خروج الأمور عن السيطرة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ياسين: لم أرَ كتاب "حزب الله" المفتوح
Lebanon 24
ياسين: لم أرَ كتاب "حزب الله" المفتوح
07/11/2025 02:36:52
07/11/2025 02:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة تنظيمية مستمرة داخل "حزب الله" يقودها الموسوي
Lebanon 24
ورشة تنظيمية مستمرة داخل "حزب الله" يقودها الموسوي
07/11/2025 02:36:52
07/11/2025 02:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله في كتاب مفتوح الى الرؤساء: نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان
Lebanon 24
حزب الله في كتاب مفتوح الى الرؤساء: نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان
07/11/2025 02:36:52
07/11/2025 02:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": "حزب الله" يوجه بعد قليل كتابا الى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني حول موضوع الـ1701
Lebanon 24
"لبنان 24": "حزب الله" يوجه بعد قليل كتابا الى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني حول موضوع الـ1701
07/11/2025 02:36:52
07/11/2025 02:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
الإسرائيلي
جوزاف عون
نواف سلام
نبيه برّي
حزب الله
الليطاني
نبيه بر
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 6/11/2025
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 6/11/2025
16:54 | 2025-11-06
06/11/2025 04:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
6.25٪ فقط.. تمثيل النساء في البرلمان اللبناني من الأدنى عربياً (فيديو)
Lebanon 24
6.25٪ فقط.. تمثيل النساء في البرلمان اللبناني من الأدنى عربياً (فيديو)
16:43 | 2025-11-06
06/11/2025 04:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجيّة الأميركيّة: لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن
Lebanon 24
الخارجيّة الأميركيّة: لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن
15:13 | 2025-11-06
06/11/2025 03:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
04:15 | 2025-11-06
06/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
11:08 | 2025-11-06
06/11/2025 11:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
09:14 | 2025-11-06
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
16:54 | 2025-11-06
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 6/11/2025
16:43 | 2025-11-06
6.25٪ فقط.. تمثيل النساء في البرلمان اللبناني من الأدنى عربياً (فيديو)
16:20 | 2025-11-06
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
15:13 | 2025-11-06
الخارجيّة الأميركيّة: لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن
14:59 | 2025-11-06
بالفيديو... هذا ما قاله رجّي عن انتخابات المغتربين
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 02:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 02:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 02:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24