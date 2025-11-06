Advertisement

لبنان

الرئيس عون عن الغارات الإسرائيليّة: وصلت رسالتكم

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:43
قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".
وأضاف الرئيس عون: "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ وخلال تلك الفترة لم تدخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".
العماد جوزاف عون

مجلس الأمن

الرئيس عون

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

