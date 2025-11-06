الرئيس عون عن الغارات الإسرائيليّة: وصلت رسالتكم

قال رئيس الجمهورية ، ان "ما قامت به اليوم في يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبر عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل العالقة مع إسرائيل كلما أمعنت في عدوانها على السيادة وتباهت باستهانتها بقرار رقم ١٧٠١ وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وأضاف : "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ وخلال تلك الفترة لم تدخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".