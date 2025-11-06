Advertisement

لبنان

عن "حزب الله"... هذا ما قِيلَ في إسرائيل قبل قليل

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:46
قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي "مصممون على مواصلة تدمير وإضعاف "حزب الله".
وأضاف: "لن نسمح لـ"حزب الله" بتنظيم صفوفه على حدودنا".
 
 
 
 
