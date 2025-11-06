Advertisement

لبنان

بسبب العدوان الإسرائيليّ... ماذا اقترح قائد الجيش على مجلس الوزراء؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:50
أفادت معلومات صحافية، أنّ قائد الجيش رودولف هيكل اقترح على مجلس الوزراء، تجميد خطة حصر السلاح طالما أنّ اسرائيل مستمرّة في عدوانها.
مجلس الوزراء

رودولف هيكل

قائد الجيش

الإسرائيلي

إسرائيل

دوان

