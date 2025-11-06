Advertisement

لبنان

تعليمات للنازحين بسبب الغارات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:54
بعد التصعيد الإسرائيلي الكبير في جنوب لبنان، الذي تخلّله إصدار الجيش الإسرائيلي أربعة تحذيرات متتالية لإخلاء مناطق محددة خلال ساعات قليلة، شهدت القرى الجنوبية حركة نزوح كثيفة، إذ سارع المواطنون إلى مغادرة منازلهم متجهين نحو مناطق أكثر أمانًا، واستأجر العديد منهم بيوتًا جديدة تحسّبًا لأي تصعيد عسكري أوسع.
وتبيّن أنّ عددًا من العائلات الجنوبية ومناصرين للحزب تلقّوا معلومات تُحذّرهم من الانتقال إلى المناطق الشمالية، لا سيّما بعد حاجز المدفون، خشية اندلاع توترات بين أبناء بعض المناطق قد تتطور إلى اشتباكات ذات طابع طائفي. 

كما سادت مخاوف من احتكاكات محتملة مع مقاتلين سوريين تسلّلوا إلى تلك المناطق بشكل غير شرعي.
المصدر: "رصد" لبنان 24
