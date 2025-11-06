تعليمات للنازحين بسبب الغارات

Advertisement

وتبيّن أنّ عددًا من العائلات الجنوبية ومناصرين للحزب تلقّوا معلومات تُحذّرهم من الانتقال إلى المناطق الشمالية، لا سيّما بعد حاجز ، خشية اندلاع توترات بين أبناء بعض المناطق قد تتطور إلى اشتباكات ذات طابع طائفي.كما سادت مخاوف من احتكاكات محتملة مع مقاتلين سوريين تسلّلوا إلى تلك المناطق بشكل غير شرعي.