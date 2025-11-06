Advertisement

لبنان

بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا بنى تحتية ومستودعات أسلحة لـ"قوة الرضوان"

Lebanon 24
06-11-2025 | 12:59
زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم في جنوب لبنان بنى تحتية وعدة مستودعات أسلحة تابعة لوحدة "قوة الرضوان" في "حزب الله".
 
 
وادّعى أدرعي أنّ "حزب الله" يُواصل محاولاته لاعادة إعمار بنى تحتية في جنوب لبنان، مركزًا على محاولات اعادة اعمار قدرات الوحدة بهدف استهداف إسرائيل". 
وأضاف: "لقد خططت وحدة قوة الرضوان على مدار سنين ودفعت بما يسمى خطة إحتلال الجليل حيث تم القضاء على قادة الوحدة خلال شهر أيلول 2024 في بيروت خلال عملية سهام الشمال حيث ومنذ ذلك الوقت تعمل الوحدة في محاولة لاعادة اعمار قدراتها.  تعمل قوات الجيش الإسرائيلي خلال السنتين الاخيرتين وستواصل العمل ضد محاولات الوحدة اعادة الإعمار وبناء قوتها من جديد". 

وادعى أدرعي أنّ "حزب الله" وضع مستودعات الأسلحة في قلب السكان المدنيين بما يشكل دليلًا اضافيًا على استخدام حزب الله السخيف سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطه من داخل الممتلكات المدنية. قبل الغارات تمّ اتخاذ خطوات من شأنها تجنب استهداف المدنيين بما فيها تحذير وإخلاء السكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى". 
 
وأرفق أدرعي بيانه، بفيديو يوثّق لحظة قصف المباني التي استهدفها في جنوب لبنان اليوم.
 
 
