#عاجل 🔸جيش الدفاع ينجز شن سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية ارهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في جنوب لبنان مستهدفًا بنى تحتية ارهابية وعدة مستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله الارهابي.
🔸يواصل حزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/T5UXmcVZua
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع ينجز شن سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية ارهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في جنوب لبنان مستهدفًا بنى تحتية ارهابية وعدة مستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله الارهابي.
🔸يواصل حزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/T5UXmcVZua