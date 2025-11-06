23
لبنان
بشأن قانون الإنتخاب... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء
Lebanon 24
06-11-2025
|
13:15
A-
A+
قال وزير الإعلام بول مرقص، إنّ "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أثار موضوع مغارة جعيتا، وقد شرحت وزيرة السياحة ما حصل بانتظار القرار الذي سيتخذه
وزير الداخلية
بحق رئيس بلدية جعيتا".
وأضاف مرقص بعد جلسة
مجلس الوزراء
في
قصر بعبدا
، أنّ "
الرئيس عون
قال إنّ النهاية الطبيعية للحروب هي التفاوض الذي يحصل مع الأعداء وليس مع الأصدقاء وخيار التفاوض لَقِي تأييدًا وطنيًّا ودوليًّا".
وتابع: "الرئيس عون أكّد أنّ طرح خيار التفاوض مع الجانب
الإسرائيلي
يرتكز إلى قناعتنا بإعادة الهدوء والإستقرار في
جنوب لبنان
ومنع استهداف الأبرياء خصوصًا بعد استنفاد كلّ الحلول الأخرى".
وقال مرقص: "مجلس الوزراء أكّد التزامه مواصلة العمل من أجل وقف الإعتداءات والأعمال العدائية والانتهاكات
الإسرائيلية
".
وأعلن أنّ "مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6، وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع".
وأضاف مرقص أنّ "مجلس الوزراء قرّر تمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الاول".
