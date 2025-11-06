Advertisement

لبنان

"قياديٌ" متّهم بجريمة إيليو ابو حنّا.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-11-2025 | 13:35
كشفت  معلومات "لبنان 24"، أن عدد المطلوبين الذين تمّ تسليمهم إلى اجهزة الامن اللبناني في جريمة الشاب ايليو أبو حنا بلغ 9 اشخاص مع قائدهم وهو (ف.حليمة). 
وذكرت المعلومات أنّ حليمة كان مسؤولاً عن الحاجز الّذي وقعت فيه الحادثة كما انه يعتبر مشرفًا على العناصر الذين اطلقوا النار على أبو حنا، كما أنّه المسؤول الأمني على مخيم شاتيلا

وأوضحت المصادر أن عملية تسليم المطلوبين جاءت بتنسيق تام بين قوات الأمن الفلسطيني من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى، لافتةً إلى أن حركة فتح ملتزمة كامل الالتزام بعملية تسليم المطلوبين من دون تغطية أحد وذلك في إطار التعاون المستمر الدائم مع أجهزة الأمن اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

