"قياديٌ" متّهم بجريمة إيليو ابو حنّا.. من هو؟

كشفت معلومات " "، أن عدد المطلوبين الذين تمّ تسليمهم إلى اجهزة الامن اللبناني في جريمة الشاب ايليو بلغ 9 اشخاص مع قائدهم وهو (ف.حليمة).وذكرت المعلومات أنّ حليمة كان مسؤولاً عن الحاجز الّذي وقعت فيه الحادثة كما انه يعتبر مشرفًا على العناصر الذين اطلقوا النار على أبو حنا، كما أنّه المسؤول الأمني على مخيم .وأوضحت المصادر أن عملية تسليم المطلوبين جاءت بتنسيق تام بين الفلسطيني من جهة والدولة من جهة أخرى، لافتةً إلى أن ملتزمة كامل الالتزام بعملية تسليم المطلوبين من دون تغطية أحد وذلك في إطار التعاون المستمر الدائم مع أجهزة الأمن اللبنانية.