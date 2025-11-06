Advertisement

لبنان

تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة

Lebanon 24
06-11-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1438987-638980599077531047.jpg
Doc-P-1438987-638980599077531047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول عسكريّ إسرائيليّ، إنّ "الهجمات في لبنان اليوم هي مجرّد مقدمة".
Advertisement
 
 
وأضاف المسؤول لـ"القناة الـ12 الإسرائيليّة"، أنّه "إذا لم يُفكّك الجيش اللبنانيّ "حزب الله"، فسنُهاجم في كافة أنحاء لبنان وحتّى في بيروت".
 
 
أما هيئة البثّ الإسرائيليّة، فأشارت إلى أنّ "التصعيد في لبنان، هو رسالة بأنه طالما لم يُنزع سلاح "حزب الله"، فبإمكان إسرائيل أنّ تتّجه إلى تصعيد كبير".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق
lebanon 24
07/11/2025 02:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: دمرنا 50 برجا في يومين وهذه مجرد بداية للعملية في مدينة غزة
lebanon 24
07/11/2025 02:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: 18 قتيلا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
lebanon 24
07/11/2025 02:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 80 شخصا منذ فجر اليوم
lebanon 24
07/11/2025 02:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

قناة ال

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2025-11-06
16:54 | 2025-11-06
16:43 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
15:13 | 2025-11-06
14:59 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24