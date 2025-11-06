Advertisement

لبنان

بلديات جنوبيّة تُعلن عن تضامنها مع الجيش

Lebanon 24
06-11-2025 | 14:58
صدر عن بلدية بني حيان البيان التالي:
تُعبّر بلدية بني حيان،رئيساً وأعضاءً، عن فخرها واعتزازها بالموقف الوطني البطولي الذي جسّده الجيش برفضه إخلاء ثكنته في كفردونين، رغم التهديدات الصارخة من العدوّ "الإسرائيلي".

إنّ هذا الموقف الشجاع يُجسّد أسمى معاني الثبات والإيمان بالوطن والسيادة، ويؤكد مجدداً أنّ الجيش هو الحصن المنيع للوطن، وصمّام أمانه، وعنوان سيادته وكرامته.

كما تُحيّي البلدية صمود أبناء الجنوب الأبطال الذين يقفون خلف جيشهم بكل شجاعة وإيمان، وتُعرب عن تقديرها العميق لشهداء الوطن الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداءً لكرامة لبنان وسيادته.

وإذ تُجدّد بلدية بني حيان تحيّتها وإجلالها لشجاعة عناصر وضباط الجيش وقيادته الوطنية، تؤكد أنّ هذا الموقف البطولي يثبت من جديد صوابية المعادلة الذهبية الخالدة: (جيش – شعب – مقاومة)، التي تبقى الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وصون كرامته.
 
 
أما بلدية بنت جبيل فأعلنت في بيان، عن "تضامنها الكامل مع الجيش الباسل في موقفه الوطني الشريف الرافض للرضوخ لأوامر العدو الإسرائيلي بالإخلاء من موقعه في كفردونين".
وقالت إن "هذا الموقف البطولي يُجسّد إرادة لبنان الحرة، ويؤكد أن جيشنا هو خط الدفاع الأول عن السيادة والكرامة الوطنية".
 
 
كذلك، صدر عن بلدية عيتا الشعب التالي:

"تتوجّه بلدية عيتا الشعب وأهلها الأبطال بتحية فخر واعتزاز إلى الجيش، الذي أثبت من جديد أنّه السدّ المنيع في الدفاع عن الأرض والشعب، وخاصة من خلال ثباته المشرف في ثكنة المقدم محمد فرحات – كفردونين رغم تهديدات العدو ومحاولاته.

نُحيّي شهداء الجيش الذين ارتقوا فداءً للبنان، وجرحاه الأبطال الذين قدّموا من أجسادهم درعًا لحماية أهلهم وبلدهم، ونؤكد أنّ دماءهم أمانة في أعناق هذا الوطن.

إنّ عيتا الشعب، بلدة الصمود، تقف قلبًا واحدًا إلى جانب جيشها الوطني، دعمًا وثقةً وإيمانًا بدوره في حماية الجنوب وكل لبنان.

المجد للشهداء… الشفاء للجرحى… والكرامة للوطن".
