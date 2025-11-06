Advertisement

لبنان

الخارجيّة الأميركيّة: لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن

Lebanon 24
06-11-2025 | 15:13
قالت وزارة الخارجية الأميركية "ملتزمون بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل تمويل إيران السريّ لـ"حزب الله".
وأضافت الخارجية الأميركية، أنّ "العقوبات الجديدة تدعم سياسة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بممارسة أقصى ضغط على إيران وعلى وكلائها".
 
 
وأكّدت أنّه "لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن".
 
 
وتابعت: "سنُواصل إستخدام كل الأدوات حتى لا يُشكّل "حزب الله" تهديداً للشعب اللبناني".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24