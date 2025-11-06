Advertisement

لبنان

"عرس مغارة جعيتا" على طاولة الحكومة

Lebanon 24
06-11-2025 | 22:52
A-
A+
Doc-P-1439062-638980916314660881.png
Doc-P-1439062-638980916314660881.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الإعلام بول مرقص، في ختام جلسة مجلس الوزراء أمس، أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، أثار موضوع إقامة عرس في مغارة جعيتا. ووفقاً لمرقص، شرحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ما حصل، ويُنتظر الآن القرار الذي سيتّخذه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بحق رئيس بلدية جعيتا وليد بارود.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
فضيحة مغارة جعيتا: مشهد كاد أن يستعيد مأسوية "تيتانيك"
lebanon 24
07/11/2025 09:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي خلال زيارة مغارة جعيتا: أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض
lebanon 24
07/11/2025 09:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة البيئة تشارك في لجنة تقويم الآثار البيئية المحتملة لما حصل في مغارة جعيتا
lebanon 24
07/11/2025 09:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً
lebanon 24
07/11/2025 09:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

أحمد الحجار

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-11-07
02:08 | 2025-11-07
01:58 | 2025-11-07
01:50 | 2025-11-07
01:45 | 2025-11-07
01:30 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24