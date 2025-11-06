"عرس مغارة جعيتا" على طاولة الحكومة

Advertisement

أعلن بول ، في ختام جلسة أمس، أنّ رئيس الجمهورية ، أثار موضوع إقامة عرس في مغارة جعيتا. ووفقاً لمرقص، شرحت وزيرة السياحة لورا ما حصل، ويُنتظر الآن القرار الذي سيتّخذه والبلديات بحق رئيس بلدية جعيتا وليد بارود.