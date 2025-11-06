26
بشأن سلوك الجيش في لبنان وغزة.. رسالة تحذير لرئيس الأركان الإسرائيلي
Lebanon 24
وجه حوالي 100 جندي وضابط احتياط في الجيش
الإسرائيلي
رسالة إلى
رئيس الأركان
إيال زامير
، أعربوا فيها عن قلقهم من سلوك القوات خلال العمليات العسكرية في
لبنان
وفلسطين، وفق ما ذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
.
وتضمنت الرسالة اتهامات بـ"إلحاق الضرر بالأبرياء" خلال الحرب، مشيرةً إلى ما وصفه الموقعون بتفكك قيم الجيش الإسرائيلي أثناء القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان. ودعا العسكريون
القيادة العسكرية
إلى فتح تحقيق داخلي ومراجعة سلوك القوات بما يتوافق مع القوانين الدولية والقيم المعلنة للجيش. (ارم نيوز)
