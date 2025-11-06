Advertisement

لبنان

بشأن سلوك الجيش في لبنان وغزة.. رسالة تحذير لرئيس الأركان الإسرائيلي

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:14
وجه حوالي 100 جندي وضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الأركان إيال زامير، أعربوا فيها عن قلقهم من سلوك القوات خلال العمليات العسكرية في لبنان وفلسطين، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وتضمنت الرسالة اتهامات بـ"إلحاق الضرر بالأبرياء" خلال الحرب، مشيرةً إلى ما وصفه الموقعون بتفكك قيم الجيش الإسرائيلي أثناء القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان. ودعا العسكريون القيادة العسكرية إلى فتح تحقيق داخلي ومراجعة سلوك القوات بما يتوافق مع القوانين الدولية والقيم المعلنة للجيش. (ارم نيوز)

لبنان

عربي-دولي

القيادة العسكرية

الضفة الغربية

رئيس الأركان

الإسرائيلية

إيال زامير

الإسرائيلي

ارم نيوز

إسرائيل

