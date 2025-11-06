بشأن سلوك الجيش في لبنان وغزة.. رسالة تحذير لرئيس الأركان الإسرائيلي

وجه حوالي 100 جندي وضابط احتياط في الجيش رسالة إلى ، أعربوا فيها عن قلقهم من سلوك القوات خلال العمليات العسكرية في وفلسطين، وفق ما ذكرت هيئة البث .

وتضمنت الرسالة اتهامات بـ"إلحاق الضرر بالأبرياء" خلال الحرب، مشيرةً إلى ما وصفه الموقعون بتفكك قيم الجيش الإسرائيلي أثناء القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان. ودعا العسكريون إلى فتح تحقيق داخلي ومراجعة سلوك القوات بما يتوافق مع القوانين الدولية والقيم المعلنة للجيش. (ارم نيوز)