من لبنان وسوريا إلى العراق: إيران تنقل نفوذها العسكري

كشفت مصادر استخباراتية إسرائيلية عن تحول في استراتيجية الإقليمية، حيث انتقل مركز ثقل نفوذها العسكري من وسوريا وقطاع غزة إلى . ويأتي هذا التغيير بعد الضربات المتكررة على المجموعات التابعة لطهران في لبنان وسوريا، وفق موقع "نتسيف" العبري.وتشير التقديرات إلى أن إيران تعتمد بشكل متزايد على القوات الشيعية في العراق، مدعومة بأسلحة متطورة وتدريبات تكتيكية بإشراف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري ، استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع . وتفيد المعلومات بأن هذه الميليشيات أصبحت قوة مؤثرة في العراق، تتجاوز أحيانًا قدرات الجيش الرسمي، مع تراجع نفوذ الحكومة المركزية في بغداد.ورغم عدم مشاركتها المباشرة في المواجهات الأخيرة بسبب الضغوط الأميركية والإسرائيلية على بغداد، يرى الجيش أن طهران تعمل على إعادة ترتيب صفوف ميليشياتها في العراق لضمان جاهزيتها لأي تصعيد مستقبلي.ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على الحدود ، بما في ذلك الجوية، بالتنسيق مع ، بهدف ضبط استقرار المنطقة ومنع انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار. (ارم نيوز)