إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان

أدانت بشدة ما وصفته العسكري الواسع للكيان على . وأكدت المسؤولية المشتركة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة ما أسمته نزعة الكيان المحتل نحو إشعال الحروب.

وأعربت الخارجية عن تضامنها الكامل مع حكومة لبنان وشعبها في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، مؤكدة دعمها لما وصفته بالمقاومة المشروعة.

وجاءت هذه التصريحات في سياق التصعيد العسكري الأخير بعد سلسلة من شنّتها ، مساء أمس، الخميس، على مناطق جنوبية.