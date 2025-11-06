Advertisement

لبنان

إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:54
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة ما وصفته بالعدوان العسكري الواسع للكيان الإسرائيلي على لبنان. وأكدت المسؤولية المشتركة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة ما أسمته نزعة الكيان المحتل نحو إشعال الحروب.
وأعربت الخارجية الإيرانية عن تضامنها الكامل مع حكومة لبنان وشعبها في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، مؤكدة دعمها لما وصفته بالمقاومة المشروعة.
 
وجاءت هذه التصريحات في سياق التصعيد العسكري الأخير بعد سلسلة من الغارات شنّتها إسرائيل، مساء أمس، الخميس، على مناطق جنوبية.

