بعد الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب.. بيان لوزيرة التربية

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:20
دانت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، خصوصًا تلك التي تقع بالقرب من المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، والتي سببت أضرارًا مادية وأثارت حالات من الخوف والهلع بين التلامذة وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين فيها.
وأكدت وزيرة التربية، في بيان صادر عن الوزارة، أنه "تداركًا وتحسبًا لأي خطر قد يهدد تلامذتنا ومعلميهم نتيجة هذه الاعتداءات التي لا تميز بين طفل أو شيخ أو امرأة أو صرح تربوي، أعطيت توجيهاتي إلى المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ومن مديرتي التعليم الابتدائي والثانوي والمنطقة التربوية في الجنوب والنبطية، لإبلاغ مديري المدارس والثانويات، التي تعتمد اليوم الجمعة يومًا تدريسياً، بتقدير الوضع ميدانيًا واتخاذ القرار المناسب بناءً على الواقع المستجد، سواء بالإقفال أو باستمرار التدريس، على أن يشمل هذا القرار المعاهد الفنية الرسمية والخاصة والمدارس الخاصة أيضًا".
