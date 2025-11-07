Advertisement

لبنان

أصيب في غارة إسرائيلية قبل أيام.. شهيد جديد من كونين (صورة)

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:58
A-
A+
Doc-P-1439105-638980992609426257.jpg
Doc-P-1439105-638980992609426257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد الجريح مهدي حمّود ابن كونين الجنوبية، وذلك بعدما كان قد اصيب في غارة اسرائيلية على بلدته قبل أيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصور: شهيد بغارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت دراجة نارية في كونين
lebanon 24
07/11/2025 12:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد وجريح في الغارة الاسرائيلية على كونين
lebanon 24
07/11/2025 12:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوبي قطاع غزة قبل أيام
lebanon 24
07/11/2025 12:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كونين والنبطية... 3 إستهدافات إسرائيليّة اليوم (صور وفيديو)
lebanon 24
07/11/2025 12:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

شهيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-07
04:53 | 2025-11-07
04:44 | 2025-11-07
04:23 | 2025-11-07
04:05 | 2025-11-07
04:04 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24