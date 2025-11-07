Advertisement

لبنان

معوّض: السيادة أولًا وشراكة كاملة مع الاغتراب

Lebanon 24
07-11-2025 | 01:01
A-
A+
Doc-P-1439106-638980993943217541.png
Doc-P-1439106-638980993943217541.png photos 0
عقد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض مؤتمراً صحافياً في سيدني في مستهل زيارته إلى أستراليا، أكد خلاله أن إنقاذ لبنان يمر عبر أربعة مسارات: احتكار الدولة للسلاح واستعادة السيادة، إصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد، إصلاح مالي واقتصادي يحمي المودعين، وشراكة كاملة مع الاغتراب اللبناني الذي يجب أن يكون شريكاً لا ممولاً فقط.
وشدد على أن السيادة شرط أساسي لأي إصلاح، مؤكداً أن الدولة القوية وحدها قادرة على حماية اللبنانيين. وأعلن تأييده التفاوض مع إسرائيل وفق السيادة والمصلحة الوطنية لتحرير الأرض وضبط الحدود، منتقداً المزايدات على رئاسة الجمهورية.

كما عبّر عن دعمه للرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعياً إلى إنتاج مجلس نيابي جديد يواكب مسيرة السيادة والإصلاح، ومحمّلاً الرئيس نبيه بري مسؤولية تعطيل اقتراع المغتربين. وختم مؤكداً أن الدولة هي الخيار الوحيد لحماية لبنان، وأن الاغتراب يشكل نبض الوطن وحماته.
الرئيس نبيه بري

جوزاف عون

الاستقلال

نواف سلام

نبيه بري

أستراليا

الجمهوري

إسرائيل

