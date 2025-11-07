رئيس الجمهورية بعد العدوان الإسرائيلي امس:"وصلت رسالتكم".. ملف اقتراع المغتربين مجددا الى البرلمان

Advertisement

طغى العدوان الاسرائيلي المتمادي على امس عبر موجة جديدة من التحذيرات الاسرائيلية لاهالي بلدات جنوبية ومن ثمّ شن غارات على مواقع مختلفة، على مداولات جلسة التي اطلعت من العماد رودولف هيكل على التقرير الثاني عن خطة "حصرية السلاح". وأفيد أنه عرض بالارقام وقائع ما قام به الجيش خلال الشهر الاخير والعقبات التي لا تزال تواجهه.وأشاعت الإنذارات والغارات الاسرائيلية أجواء ذعر واسعة وطلائع نزوح من العديد من البلدات الجنوبية، فيما أعلنت إدارات المدارس في قضاءي صور والنبطية تعليق الدروس اليوم.وعقب التصعيد ، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن ما قامت به أمس "يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي كلما أمعنت إسرائيل في عدوانها على السيادة ". وختم موقفه قائلاً: "وصلت رسالتكم".وفي موقف مفاجئ حدد " " في كتاب مفتوح وجّهه امس إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، موقفه من موضوع المفاوضات، معرباً عن اعتقاده بأنّ لبنان ليس مضطرّاً لأن "يخضع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدوّ الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدّد الكيان اللبناني وسيادته".وحذّر"من أنّ التورّط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، يعني المزيد من المكتسبات لمصلحة العدوّ الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً".وافادت المعلومات أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب ، وُضِعا في جوّ البيان قبل صدوره، فيما اسارت معلومات اخرى الى أن رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام لم يرتاحا لرسالة "الحزب" وهما تواصلا مع الذي بدا متفاجئًا بمضمون الرسالة .اما في ملف قانون الانتخاب، فقد جرى نقاش في تقرير اللجنة الوزارية التي قدمت ثلاثة اقتراحات. وأفادت المعلومات أن الرئيس نواف سلام طرح من خارج مقترحات اللجنة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز "الميغاسنتر"، وطلب رأي الوزراء في ذلك. واخذ اقتراح سلام طريقه إلى التصويت فنال أكثرية 17 وزيراً.