لبنان

هذا ما كشفته التحقيقات الامنية عن "الحملة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-11-2025 | 01:30
أفاد مصدر أمني مطّلع على التحقيقات في الشكاوى القضائية المقدَّمة من أحد النواب المتنيين على خلفية الفيديوهات والمنشورات التي تم بثّها ضده في الأسابيع الماضية ، إلى أنّ معظمها معدّ من قبل جهة سياسية تعتبر نفسها متضرّرة من حراك هذا النائب .
وأشار المصدر إلى" أنّ التحقيقات أفضت إلى هذه الخلاصة، وقد أصبحت القضية في عهدة القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الناشرين والمتداولين، بغضّ النظر عن الجهة المحرِّضة".
 
المصدر: لبنان 24
