هذا ما كشفته التحقيقات الامنية عن "الحملة"

Advertisement

أفاد مصدر أمني مطّلع على التحقيقات في الشكاوى القضائية المقدَّمة من أحد النواب المتنيين على خلفية الفيديوهات والمنشورات التي تم بثّها ضده في الأسابيع الماضية ، إلى أنّ معظمها معدّ من قبل جهة سياسية تعتبر نفسها متضرّرة من حراك هذا النائب .وأشار المصدر إلى" أنّ التحقيقات أفضت إلى هذه الخلاصة، وقد أصبحت القضية في عهدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الناشرين والمتداولين، بغضّ النظر عن الجهة المحرِّضة".