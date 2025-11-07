Advertisement

لبنان

القوات تختار "حليفاً نيابياً"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-11-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1439116-638981014308297288.jpg
Doc-P-1439116-638981014308297288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتحدث مصادر سياسية مقربة من "القوات اللبنانية" عن أن ترشيحاتها في الشوف للانتخابات النيابية 2026، ستركز على شخصية حزبية واحدة وهي النائب جورج عدوان، بينما المرشح الآخر سيكون "حليفاً" وغير حزبيّ.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
جلسة نيابية هادئة تجدّد للمكتب واللجان وتنسيق" قوّاتي" مع بري
lebanon 24
07/11/2025 12:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
lebanon 24
07/11/2025 12:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُهدّد "حماس": الحلفاء سيقضون عليكم بقوّة كبيرة
lebanon 24
07/11/2025 12:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤكد: قطر "حليف كبير" لنا
lebanon 24
07/11/2025 12:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

النائب جورج عدوان

القوات اللبنانية

جورج عدوان

اللبنانية

جورج عدوا

في الشوف

الشوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-07
04:53 | 2025-11-07
04:44 | 2025-11-07
04:23 | 2025-11-07
04:05 | 2025-11-07
04:04 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24