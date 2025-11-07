Advertisement

لبنان

بسبب "الذكاء الإصطناعي".. إجراء تتخذه إدارات المدارس

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:45
أفاد عدد من الأهالي ان إدارات بعض المدارس عمدت إلى توجيه  رسائل لأولياء التلامذة تحذرهم فيها بأن الطالب الذي يقوم بحلّ فروضه المدرسية عبر تطبيقات "الذكاء الاصطناعي" ستتخذ الإدارة قرارا باعتباره راسبا إضافة إلى وضع علامات لاغية له. 
وحذرت إدارات المدارس "من ان هذه التطبيقات لا تُفيد الطالب بل تضرّه، طالبة من الأهالي التوقيع على الرسالة التي تصلهم".
 
المصدر: لبنان 24
