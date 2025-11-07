بسبب "الذكاء الإصطناعي".. إجراء تتخذه إدارات المدارس

Advertisement

أفاد عدد من الأهالي ان إدارات بعض المدارس عمدت إلى توجيه رسائل لأولياء التلامذة تحذرهم فيها بأن الطالب الذي يقوم بحلّ فروضه المدرسية عبر تطبيقات " " ستتخذ الإدارة قرارا باعتباره راسبا إضافة إلى وضع علامات لاغية له.وحذرت إدارات المدارس "من ان هذه التطبيقات لا تُفيد الطالب بل تضرّه، طالبة من الأهالي التوقيع على الرسالة التي تصلهم".